Martina Di Maria, chi è la bella romana de la Pupa e il Secchione: “A scuola la maestra mi bullizzava” (Di martedì 14 gennaio 2020) Solare e divertente, Martina ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e la sua sensualità. Dopo lo scontro con il Secchione Santagati, la ragazza immagine è scoppiata in lacrime e si è lasciata andare ad uno sfogo rivelando dettagli importanti sulla sua vita privata: "Da ragazzina ho avuto dei problemi, le maestre mi mettevano sempre in ultimo banco perché ho perso il papà, da allora ho iniziato ad odiare la scuola". Leggi la notizia su fanpage

