Uccisa e chiusa in un sacco a pelo: arrestata la nuora per omicidio volontario (Di lunedì 13 gennaio 2020) Svolta nell’indagine sulla morte di Simonetta Gaggioli, la 76enne ex funzionaria della Regione Toscana il cui corpo fu ritrovato il 3 agosto 2019 in un sacco a pelo in un fosso a Riotorto, in provincia di Livorno, lungo la Vecchia Aurelia.I carabinieri di Livorno, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, hanno arrestato Adriana Gomes, nuora di Gaggioli: è accusata di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Per concorso nei reati contestati a Gomes è tuttora indagato il marito Filippo Andreani, figlio della vittima.A uccidere la donna sarebbe stata l’assunzione di dosi massicce di due farmaci. In particolare si tratterebbe di una dose dieci volte superiore alla prescrizione di amlodipina, principio attivo contro l’ipertensione che la donna assumeva dietro regolare ricetta insieme ad un ansiolitico, Alprazolam, che invece è ... Leggi la notizia su huffingtonpost

