Guida tv martedì 14 gennaio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Guida tv martedì 14 gennaio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:30 Inter- Cagliari Coppa Italia Rai 2 ore 21:15 Amore Cucina e Curry (Il Molo Rosso spostato in seconda serata 3 ep. qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:15 #Cartabianca Canale 5 ore 21:40 New Amsterdam 2×01-02-03 1a Tv (qui le anticipazioni) + Station 19 2×01-02 1a Tv Free (qui le anticipazioni) Rete 4 ore ore 21:30 Fuori dal coro Italia 1 ore 21:30 La pupa e il secchione e viceversa (qui le anticipazioni) La7 ore 21:15 dimartedì Tv8 ore 21:25 Spider-Man 2 Nove ore 21:25 Allacciate le cinture Coppa Italia su Rai 2 ore 15 Napoli – Perugia, ore 18:00 Lazio – Cremonese Power 6 su Sky Atlantic ore 23:15 Serie Tv e Film in Tv Guida Tv martedì 14 gennaio Le Serie Tv in Chiaro Canale 5 ore 21:40 New Amsterdam 2×01-02-3 1a Tv + Station 19 2×01-02 1a Tv ... Leggi la notizia su dituttounpop

marybelva : @1897_frank @FIGC E martedì ci giocano pure la Coppa Italia. Decerebrati alla guida della FIGC. - radiomissione : Martedì 14 gennaio alle 13.20 ed in replica sabato 18 dopo le 17.00 nella trasmissione 'Camminare per conoscere...'… - Quiz_Patente : SCUOLA GUIDA LIVE - Martedì alle ore 19:00 ?? l'insegnante Daniel Moretto dell' Autoscuola Agenzia Olimpia di Albeng… -