Gli incendi in Australia tra cause e conseguenze (Di lunedì 13 gennaio 2020) 8,4 milioni di ettari bruciati, vittime tra civili e vigili del fuoco, danni al bestiame e alla fauna selvatica: questo il bilancio finora degli incendi che stanno distruggendo l'Australia. di Anna Romano Stanno interessando tutto il Paese, concentrandosi a Sud-Est e in particolare nel Nuovo Galles del Sud, che a inizio anno ha dichiarato sette giorni di stato di emergenza per la terza volta da novembre. Gli incendi in Australia hanno ucciso civili e vigili del fuoco, (...) - Ambiente / Australia, Inquinamento, incendio, , incendi Australia Leggi la notizia su feedproxy.google

