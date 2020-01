F1, Charles Leclerc: “Ho imparato tanto da Vettel, è attentissimo ai dettagli” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Charles Leclerc è stato l’ospite d’onore dell’Autosport International Show, tradizionale appuntamento che si tiene nel mese di gennaio a Birmingham (Inghilterra). Il rampante pilota monegasco ha parlato a lungo della prima stagione in Ferrari, soffermandosi anche sull’importanza che ha avuto il più esperto compagno di scuderia Sebastian Vettel nel suo processo di crescita. Nonostante alcuni screzi evidenti durante la stagione, Charles Leclerc ha espresso un’opinione estremamente positiva sul pluricampione tedesco, apprezzando soprattutto la sua maniacale attenzione ai dettagli: “Ho imparato molto, davvero molto da Seb, è un pilota estremamente professionale ed entra molto nei dettagli. In più è anche una persona simpatica, ed abbiamo lavorato bene insieme. Mi ha colpito il modo in cui lavora con gli ingegneri, ho imparato molto e ho ancora molto da ... Leggi la notizia su oasport

