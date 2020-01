Salvini contro Luciana Lamorgese: "Basta una settimana e mezza per superare gli sbarchi di tutto gennaio 2019" (Di sabato 11 gennaio 2020) La crisi in Libia tra Al-Sarraj e Haftar mette in ginocchio l'Italia. Non aiuta l'incapacità del governo giallo-rosso dove, solo dopo numerosi tentativi, Giuseppe Conte è riuscito a rimediare alla gaffe: prima ha incontrato il generale ribelle poi il ministro riconosciuto. È infatti previsto per la Leggi la notizia su liberoquotidiano

ManlioDS : Vota 4 volte il taglio dei parlamentari, se ne vanta pure sui social ma poi chiede ai suoi senatori di dare le 6 fi… - fattoquotidiano : “Salvini ha una condanna per razzismo: 5700 euro per i cori contro i napoletani a Pontida” - LegaSalvini : È assurdo voler processare Matteo Salvini perché ha difeso i confini nazionali. Pd e 5S non sono in grado di batter… -