M5S: blog, ‘restituzioni trasparenti, tutto il resto fake news’ (2) (Di venerdì 10 gennaio 2020) (Adnkronos) – “Contestualmente -si legge nel blog M5S- vengono inviati gli elenchi con i contributi ricevuti e la relativa documentazione contabile (estratti conto) alla Presidenza della Camera dei Deputati e alla Commissione di garanzia degli statuti per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici che effettuano i controlli previsti e pubblicano un elenco aggiornato dei contributi sul sito della Camera dei Deputati”.“Inoltre è possibile trovare su tutti i dettagli aggiornati in tempo reale degli importi restituiti dai portavoce, i progetti finanziati e l’importo disponibile per destinazioni future. La verità è che noi siamo gli unici che restituiscono i soldi ai cittadini, tramite il taglio degli stipendi degli eletti e lo facciamo in totale trasparenza. tutto il resto sono fake news. Chi ha deciso di non mantenere gli impegni ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

andrea_nicolai1 : RT @PagellaPolitica: Secondo il #M5s, #Istat avrebbe certificato il successo di #redditodicittadinanza, #DecretoDignita e #Quota100 nel cre… - carlo_canepa : Secondo il M5s, @istat_it avrebbe certificato che l'occupazione «record» in Italia è merito di reddito di cittadina… - AOnthemooon : RT @PagellaPolitica: Secondo il #M5s, #Istat avrebbe certificato il successo di #redditodicittadinanza, #DecretoDignita e #Quota100 nel cre… -