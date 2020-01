Chiesa sul mercato, Solskjaer stoppa Young (Di venerdì 10 gennaio 2020) Se il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, apre per la prima volta alla cessione di Federico Chiesa, in un mercato avaro di liquidita' le idee possono spesso rappresentare un utile escamotage per far felici tutti. Ecco dunque farsi strada l'idea degli scambi, con il Milan che potrebbe prestare KESSIE' ai cugini nerazzurri (avrebbero in cambio POLITANO) e girare SUSO alla Roma per avere in cambio UNDER. Giocatori di spessore ma da rilanciare dopo una stagione travagliata e che magari con un'aria nuova intorno potrebbero tornare protagonisti (rimpinguando anche le casse societarie). Non bastasse, il club rossonero potrebbe presto privarsi anche di PIATEK, arrivato un anno fa a Milanello ma adesso sceso nelle gararchie dopo l'arrivo di Ibrahimovic: dall'Inghilterra danno per imminente il suo trasferimento a Londra, sponda Tottenham, visto il grave infortunio a Harry KANE. ... Leggi la notizia su ilfogliettone

