Yakuza: Like a Dragon avrà dei dungeon sotterranei (Di giovedì 9 gennaio 2020) Yakuza: Like a Dragon sembra più interessante ogni giorno che passa.Sega ha pubblicato ulteriori informazioni su Yakuza: Like a Dragon che riguardano i dungeon sotterranei che visiteremo.Kasuga e gli altri personaggi dovranno infiltrarsi all'interno delle organizzazioni rivali attraverso passaggi sotterranei. Sono dei veri e propri dungeon pieni di nemici letali, che potremo affrontare solo nei dungeon.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

