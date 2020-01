Harry e Meghan, addio alla Royal Family (e al trono): l’annuncio shock (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Harry e Meghan Markle hanno finalmente fatto il grande passo, quello che un po’ tutti si aspettavano, ma certo non immaginavamo questo taglio netto. I Duchi di Sussex e Buckingham Palace hanno annunciato la rinuncia allo status di “senior Royals”, cioè del loro ruolo come membri anziani della Famiglia Reale, quindi nella linea di successione al trono d’Inghilterra. Il principe e l’attrice hanno inoltre dichiarato che stanno pianificando diversi cambiamenti, tra i quali dividersi tra la Gran Bretagna e il Nord America, probabilmente il Canada, dove hanno passato le vacanze di Natale. La notizia potrebbe portare a un’ulteriore malcontento dei sudditi di Sua Maestà, che in passato hanno dimostrato di non amare particolarmente Meghan. Harry e Meghan fuori dalla linea di successione al trono Un lungo messaggio su Instagram: così Harry e Meghan Markle hanno annunciato quello che sarà ... Leggi la notizia su thesocialpost

