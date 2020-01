MIUR Iscrizioni Scuola, al via le procedure Online, ecco tutte le Novità (Di martedì 7 gennaio 2020) Il MIUR con una nota ha aperto alle procedure per l’iscrizione a Scuola, le Iscrizioni sono aperte dal 7 gennaio 2020 e potranno essere effettuare fino alle ore 20 del 31 gennaio 2020, le Iscrizioni si riferiscono alle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, in questo articolo vediamo tutte le Novità e come procedere all’iscrizione 2020-2021. Ricordiamo che non tutte le regione hanno aderito alla procedura telematica per l’iscrizione scolastica, solo Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto hanno aderito per tanto le famiglie che risiedono in queste regioni potranno effettuare l’iscrizione direttamente Online da casa. Le Iscrizioni ricordiamo che sono obbligatorie per le scuole statali (classi prime della Scuola primaria e della secondaria di I e di II grado) e facoltative per le scuole ... Leggi la notizia su circuitoscuola

