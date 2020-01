Insulti, minacce e violenza per due anni: arrestato ex compagno (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno notificato un’ordinanza che dispone la custodia cautelare agli arresti domiciliari ad un romano di 51 anni, con precedenti, che dovra’ rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il 51enne, ad agosto del 2017, aveva allacciato un rapporto sentimentale con una donna romana di 52 anni, bruscamente interrottosi a dicembre scorso, a causa del suo comportamento violento. In particolare, la donna ha dovuto subire continui Insulti, minacce, aggressioni verbali e fisiche, queste ultime anche brutali, culminate in due episodi risalenti a fine anno scorso: il primo avvenuto il 16 ottobre, il secondo quello che ha spinto la donna a dire basta il primo dicembre, cagionando alla medesima uno stato continuo di paura e tensione ed instaurando un contesto di vita quotidiana improntato alla ... Leggi la notizia su romadailynews

