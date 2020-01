Giuseppe Conte torna indietro nel tempo: pubblica una foto da bambino (Di martedì 7 gennaio 2020) È un momento politicamente difficile. Giuseppe Conte deve fare i conti con la crisi interna del MoVimento 5 stelle e con la crisi estera tra Stati Uniti e Iran. Il Premier però, in questi giorni di festa, ha trovato un momento per pubblicare sui social una vecchia foto, un ricordo di quando era bambino. Conte da piccolo Si sa che le vacanze natalizie ci riportano sempre all’infanzia, a pensare al passato. Sarà successo anche al premier che ha pubblicato una vecchia foto, di quando era piccolo, a bordo di una bicicletta. “Frugando fra i cassetti di una vecchia scrivania mi è capitata fra le mani questa foto di cui avevo perso il ricordo“, scrive il premier. “Nonostante gli anni trascorsi riconosco due elementi che non mi hanno mai abbandonato: la passione per la bicicletta e la tenacia che mi induce a non fermarmi mai“, ha sottolineato. Visualizza questo post su ... Leggi la notizia su thesocialpost

