LIVE Italia-Norvegia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Ruud 0-0, si comincia! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.32 Se la formazione di Lleyton Hewitt deve mettere al sicuro il secondo punto della vittoria, la Bulgaria di Grigor Dimitrov sogna in grande essendo sul 2-0 contro la Moldovia e dopo aver battuto anche la Gran Bretagna. 04.30 Si stanno giocando anche gli alti match in questa giornata di Atp Cup 2020. Denis Shapovalov rincorre Alex de Minaur nel corso del tie-break del primo set per 4-1. 04.27 Casper Ruud invece ha esordito battendo John Isner, confermandosi anche in doppio per la prima vittoria della sua nazione in Atp Cup. 04.25 Viceversa, il #5 al mondo è giunto al titolo dopo aver battuto Jan-Lennard Struff e David Goffin, vincendo in Arabia Saudita senza perdere set. 04.24 L’Italiano ha già sfidato il russo, perdendo con un doppio 6-2 nella finale del nuovo torneo della Diriyah Tennis Cup, dove ha avuto la meglio su Gael ... Leggi la notizia su oasport

