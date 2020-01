Il Natale di Atrani si chiude con “La Cantata dei Pastori” (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl cartellone di eventi natalizi del Comune di Atrani si chiude in grande con “La Cantata dei Pastori”, in forma di concerto martedì 7 gennaio alle 18.30 alla Collegiata di Santa Maria Maddalena. “La Cantata dei Pastori” in forma di concerto, IX edizione, è a cura di Carlo Faiello e con gli interpreti Giovanni Mauriello, Elisabetta D’Acunzo, Matteo Mauriello, Marianita Canfora e poi con la Santa Chiara Orchestra, Gerardo Buonocore alla fisarmonica, Sasà Brancaccio al contrabbasso, Gianluca Mercurio alle percussioni, Pasquale Nocerino al violino e Edo Puccini alla chitarra. La storia de “La Cantata dei Pastori” è quella di Giuseppe e Maria che vagano tra le campagne di Betlemme alla ricerca di un riparo e protetti dall’Arcangelo Gabriele. Durante il viaggio sono accompagnati da due figure popolari partenopee: lo scrivano napoletano Razzullo, assoldato per il ... Leggi la notizia su anteprima24

