Ciclismo, Chris Froome lascia il ritiro del Team Ineos! Il britannico non sostiene i ritmi di strada (Di sabato 4 gennaio 2020) Chris Froome ha lasciato il ritiro di Maiorca dove il Team Ineos sta preparando la nuova stagione. Il recupero del fuoriclasse britannico starebbe procedendo a rilento, il brutto infortunio subito allo scorso Giro del Delfinato si sta rivelando davvero molto complicato da risolvere e così il quattro volte vincitore del Tour de Frane ha dovuto abbandonare il ritiro in terra spagnola e rivedere parte dei suoi piani per il 2020 dopo appena due giorni. A riportare la notizia è stata la rivista Bicisport, il 34enne non sembra ancora essere in grado di sostenere i ritmi di strada con la squadra e ha fatto dunque le valigie in via anticipata. Il keniano bianco ha nel mirino la Grande Boucle dove insegue la quinta maglia gialla della sua gloriosa carriera. L’incertezza riguardo alle sue condizioni fisiche ha convinto il Team Ineos a portare Egan Bernal e Geraint Thomas al Tour de France, ... Leggi la notizia su oasport

