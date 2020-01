Tournée 4 Trampolini 2020, Marius Lindvik vince il salto di qualificazione a Innsbruck davanti a Kraft e Geiger (Di venerdì 3 gennaio 2020) Marius Lindvik si conferma in uno stato di forma eccezionale e, dopo aver trionfato a Garmisch-Partenkirchen, si aggiudica anche il salto di qualificazione di Innsbruck (in Austria), sede della terza tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2020. Il promettente norvegese classe 1998, quarto in classifica a metà del torneo, ha impressionato sul trampolino HS130 austriaco facendo segnare il miglior punteggio della serie (138.9 punti) grazie ad un salto ben oltre il punto HS (131.5 metri) ottenuto in condizioni di leggero vento alle spalle. Lindvik si candida così ad un ruolo da protagonista in vista della gara di domani con il sogno di rientrare clamorosamente in gioco anche per la vittoria finale nella Tournée nonostante il passo falso di Oberstorf (fu 10° a 26 punti dalla vetta). Miglior misura di giornata (132.5 metri) e ottimi segnali per il padrone di casa austriaco Stefan Kraft, il ... Leggi la notizia su oasport

