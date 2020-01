Sanremo 2020, Amadeus attaccato: “E’ inadatto!”. Interviene Costanzo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Amadeus attaccato duramente prima del Festival di Sanremo: “Non è un conduttore elegante!” Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul magazine Nuovo in cui risponde alle domande dei lettori sulla Tv e sui personaggi che la animano. E in quest’ultimo numero una lettrice, particolarmente agguerrita, ha mandato una mail al marito di Maria De Filippi per esprimergli il suo dissenso su Amadeus conduttore di Sanremo 2020. Difatti, secondo la signora, il presentatore de I Soliti Ignoti – Il ritorno non sarebbe adatto a ricoprire tale ruolo: “A giudicare dai suoi trascorsi durante lo show di Capodanno, quando fece uno strafalcione dicendo una parolaccia in diretta, forse sarebbe stato più adatto un presentatore elegante e attento…” Probabilmente però la signora si è confusa visto che Amadeus ha detto sì una parolaccia in diretta qualche anno fa, ma quando ... Leggi la notizia su lanostratv

fattoquotidiano : Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Dani… - trash_italiano : Festival di Sanremo 2020: svelati i concorrenti in gara - trash_italiano : Sanremo 2020: svelati ufficialmente tutti i concorrenti -