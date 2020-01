Mafia: amico Piersanti Mattarella, ‘era sereno prima di omicidio, fratello Sergio suo confidente’ (2) (Di venerdì 3 gennaio 2020) (Adnkronos) – Antonio Todaro ricorda ancora che Sergio Mattarella “era il confidente più fidato” di Piersanti. “Molti pensieri li ha condiviso soprattutto con suo fratello, se posso dare una mia impressione, il suo consigliere più fidato, più intimo- ricorda oggi nell’intervista all’Adnkronos – L’attuale Capo dello Stato non faceva ancora politica attiva, teneva il suo spazio discreto e riservato. Ma la contiguità totale più frequente era quella con suo fratello. Gli altri sì hanno avuto delle confidenze dal Governatore ma mai quanto Sergio”. Poi, l’amico avvocato di Piersanti Mattarella sottolinea con commozione che “oggi manca moltissimo una persona, un politico, come Piersanti Mattarella”, un “uomo la cui grande umiltà non toglieva niente alla sua autorevolezza”. Manca una persona dotata della ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

