Hunters, la serie con Al Pacino dal 21 febbraio su Amazon Prime Video (Di venerdì 3 gennaio 2020) Hunters, il primo trailer della serie sui cacciatori di nazisti di Amazon Prime Video con Al Pacino Aggiornamento del 03 gennaio 2020: Amazon Prime Video ha rilasciato un nuovo trailer di Hunters, comunicando anche la data di debutto che è stata fissata per il 21 febbraio 2020. Ecco il nuovo trailer: Amazon Prime Video sta per diventare un’esperta in nazisti, e se in The Man in The High Castle il nazismo ha trionfato nella seconda guerra mondiale, nella nuova serie Hunters i nazisti se la vedranno con un gruppo di cacciatori che vuole ucciderli. Hunters è la nuova serie di Amazon Prime Video prodotta da Jordan Peele e che vede nel cast uno degli attori più conosciuti di Hollywood: Al Pacino. Non sappiamo esattamente quando debutterà Hunters, sappiamo solo che arriverà su Amazon Prime Video nel 2020. Hunters è stata creata da David Weil (Moonfall), che svolge anche il ruolo di ... Leggi la notizia su dituttounpop

