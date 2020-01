I Fatti Vostri: Rai 2 ritrasmette per errore la seconda parte di lunedì 30 dicembre 2019 (Di giovedì 2 gennaio 2020) I Fatti Vostri Prima svista dell’anno a I Fatti Vostri. Nel corso del consueto appuntamento del mezzogiorno di Rai 2, questa mattina – giovedì 2 gennaio 2020 – è stata inFatti ritrasmessa per errore una parte del programma di Giancarlo Magalli già andata in onda lunedì 30 dicembre 2019. Nello specifico, tutto è filato liscio fino alla chiusura della prima part di trasmissione; terminata la rubrica dedicata agli amanti del pollice verde, Roberta Morise ha poi congedato momentaneamente i telespettatori per dare la linea alla pubblicità. Alla ripresa de I Fatti Vostri, i conduttori sono riapparsi con altri abiti e il motivo è semplice: il pubblico da casa si è trovato ad assistere alla replica della seconda parte del programma dello scorso lunedì, a partire dalla rubrica di Umberto Broccoli dedicata al cinema, per poi passare all’intervista all’atleta Sara ... Leggi la notizia su davidemaggio

