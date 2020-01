Sci alpino, quando si gareggia a Madonna di Campiglio? Orari slalom, programma, tv e streaming (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La prima parte della Coppa del Mondo di sci alpino al maschile 2020 ha in programma due slalom. Si incomincerà il 5 gennaio con quello di Zagabria in Croazia, quindi mercoledì 8 gennaio si tornerà in Italia, per un appuntamento assolutamente da non perdere. I protagonisti del Circo Bianco, infatti, saranno di scena nello slalom in notturna di Madonna di Campiglio, sulla splendida pista 3-Tre, uno dei palcoscenici più iconici e storici della Coppa del Mondo, nel quale vincono solo i più grandi e dopo sono state scritte pagine leggendarie di questo sport. Un anno fa la gara presentò un conto salatissimo ai partecipanti, con eliminazioni illustre a raffica (tra le quali Marcel Hirscher) che portarono al successo di Daniel Yule davanti a Marco Schwarz e Michael Matt. Sarà una gara sorprendente anche in questa occasione? IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono ... Leggi la notizia su oasport

