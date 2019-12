Il Magistrato gli concede permesso premio | detenuto non ritorna in carcere

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ildi Sorveglianza gli aveva concesso unma ilallo scadere del beneficio evade e non fa ritorno nelgenovese di Marassi (Genova). Era stato privilegiato daldi Sorveglianza che gli aveva concesso un, ma lui ha preferito non ringraziare ed evadere, senza far ritorno in. … L'articolo Ilglinoninproviene da www.meteoweek.com.

Guido12578 : @GianricoCarof No, un politico agisce in privato come crede nel rispetto delle leggi. Se questo sia o meno un compo… - PsicheMKD : @LadyMagenta1 @GG87831164 Gli è stata notificata l'ordinanza per omicidio stradale ed è stato messo ai domiciliari.… - CriptovaluteITA : 30 anni che ci rifilano come un grande successo gli arresti dei mafiosi e la mafia è sempre più infiltrata nelle is… -