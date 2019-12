Cibo avanzato | come congelarlo bene

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) lldal pranzo di Natale non va buttato. Almeno non tutto: la maggior parte degli alimenti - crudi o cotti - si possono infatti congelare senza che essi perdano sapore, consistenza e proprietà nutritive. L'importante è che ciascunosia freddo, riposto in un contenitore chiuso, e dotato di etichetta in cui indicare il contenuto e data di confezionamento. E, ovviamente, che NESSUNO degli ingredienti fosse già stato precedentemente scongelato. La carne si può congelare, privata del grasso dove possibile; il pesce anche, ma i pesci più magri (es. merluzzo, orata, branzino fino a 12 mesi) si conservano più a lungo di quelli grassi (sardine, salmone, sgombro 6 mesi) e devono essere puliti, desquamati, privati delle interiora, e, in caso di pesci grandi, tagliati in tranci. La verdura fresca si può conservare se non è troppo ...

