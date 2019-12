Buon Natale a noi Apoti del Fatto Quotidiano!

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Cari amici del, questoè l’undicesimo che festeggiamo insieme. Siamo reduci dal nostro decimo compleanno, che è caduto in un 2019 ancora difficile, ma anche pieno di sorprese positive e di sfide appassionanti. A cominciare dalla quotazione in Borsa della nostra società SEIF che, sulla pietra miliare del nostro quotidiano, ha costruito un gruppo multimediale con il sito web (il terzo del suo genere, per contatti, in Italia), il mensile FQ Millennium, la casa editrice Paper First e la piattaforma televisiva Loft. L’abbiamo sempre detto fin da prima di nascere e lo ripetiamo ora che siamo diventati (quasi) grandi: senza l’aiuto e la partecipazione della grande comunità di voi lettori, non ce l’avremmo mai fatta. E ne abbiamo avuto la conferma anche quest’anno, quando vi abbiamo chiesto un sacrificio di 30 centesimi al giorno per far fronte ai ...

