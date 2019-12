Pamela Camassa Instagram | scollatura profonda e sguardo mozzafiato | «Superlativa!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019)è una ballerina, modella e attrice italiana. Nel 2005 è arrivata terza al concorso di Miss Italia. Poi nel 2006 ha esordito in televisione prima con il programma I raccomandati e poi con Ballando con le stelle. Nel 2012 ha partecipato come concorrente alla seconda edizione di Tale e quale show e nel 2019 ha partecipato ad Amici Celebrities, dove si classifica al primo posto. Inoltre la showgirl è seguita molto anche sui social. Il profilodiha oltre 300 mila followers. Poche ore fa la bellaha caricato una sua foto in bianco e nero decisamente “piccante”. Larivela curve da capogiro. Leggi anche –>, décolleté e gambe in mostra: «Beata quella macchina»Questa volta l’affascinantesusi è davvero ...

Jasma97 : RT @immacolatadeli1: Oggi..a Napoli 19 dicembre “Un'ambulanza per la vita” evento promosso dalla Fondazione Cannavaro ... Manila Nazzaro, C… - immacolatadeli1 : Oggi..a Napoli 19 dicembre “Un'ambulanza per la vita” evento promosso dalla Fondazione Cannavaro ... Manila Nazzaro… - immacolatadeli1 : Giovedì 19 dicembre “Un'ambulanza per la vita” evento promosso dalla Fondazione Cannavaro ... ... Manila Nazzaro,… -