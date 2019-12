Mercato Bologna | Mihajlovic mette nel mirino un suo ex pupillo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019)punta Lorenzo De Silvestri: il calciatore del Torino è in scadenza di contratto al prossimo giugno Sinisapunta a un suo ex giocatore per rinforzare il, in vista delle prossime sessioni di. NelLorenzo De Silvestri, allenato dal serbo nel suo periodo da tecnico del Torino. Come sottolineato da TuttoSport, il mister vorrebbe sfruttare il fatto che il calciatore è a scadenza nel prossimo 2020. Di contro il terzino sta bene nel capoluogo piemontese, per cui il suo futuro è ancora da decifrare. Leggi su Calcionews24.com

