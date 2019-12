10 regali tech “cattivi” da fare a chi vi sta antipatico

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 19 dicembre 2019) A Natale siamo tutti più buoni? Ma quando mai! Dato che però il regalo va fatto (perché così dice l’etichetta), non ci si può sottrarre al rito consumistico che culmina nello spacchettamento sotto l’albero. Però sotto l’albero si possono far trovare anche bilance smart per aiutare a dimagrire, gadget che utilizzano radiofrequenza, fotostimolazione ed elettrostimolazione per attenuare le rughe, addirittura stimolatori cerebrali per diventare più intelligenti. Insomma, giusto per dare del sovrappeso, del rugoso e dello stupido al collega che detestiamo o alla cugina che non ci è mai andata a genio. C’è pure il vibratore bluetooth che si controlla da remoto attraverso smartphone o smartwatch. Ideale da farle spacchettare durante il pranzo di Natale con la nonna a capotavola. Sfogliate la gallery in alto per scoprire i 10tecnologici perfidi del 2019. 10...

C0d3r_ : Guida ai regali di #Natale #tech dell'ultimo minuto, dai #telefoni alle #cuffie - infoitscienza : Regali di Natale tech last-minute che stanno andando a ruba su Amazon - paginemediche : Hai già completato la lista dei regali di #Natale? Ecco qualche idea #digital e #healthy da impacchettare sotto l'a… -