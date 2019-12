Maltempo | Casellati | “Per la difesa del suolo serve una riflessione sul lungo periodo”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Le nuove sfide che l’attualità ci impone dovranno necessariamente essere valutate con spirito di apertura e rinnovata disponibilità ad una reale gestione condivisa”. Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta, durante il consueto scambio di auguri del Presidente della Repubblica con le alte cariche dello Stato. “Penso in particolare alle conseguenze dei cambiamenti climatici e alle necessarie contromisure da adottare in sede di riduzione dei fenomeni inquinanti, salvaguardia del territorio, adeguamento infrastrutturale. Le diverse e numerose calamità che nel 2019 hanno colpito l’Italia e la gran parte dei Paesi europei, impongono a tutte le forze politiche e alle Istituzioni unaprogrammatica in grado di coniugare tali aspetti in una logica propositiva diperiodo”, aggiunge. “Così come i nostri ...

infoitinterno : Concerto di Natale al Senato, Casellati: 'Il ricavato andrà a Venezia per i danni del maltempo' -