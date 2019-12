“Botte ai calciatori della Fiorentina” | la clamorosa accusa di Commisso

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Recentemente ci sono stati bruttissimi falli su Chiesa, penso a quello di Tachsidis su Ribery, di Lautaro Martinez su Dragowski, di Di Carmine su Pezzella. Ho letto che Castrovilli insieme a Tonali e’ il giocatore che ha maggiormente subito falli da inizio campionato. Qualcuno deve guardare a tutto cio’. Non e’ accettabile che i nostri giocatori dal 1° prendano queste botte. Mi auguro che gli arbitri e la Var guardino certe cose. La Fiorentina e i giocatori devono essere rispettati come meritano”. Sono le dichiarazioni del presidente e proprietarioFiorentina, Rocco, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Bruno’. “Mi sono sentito male quando Di Carmine ha fatto quel fallo a Verona contro Pezzella. Pochi giocatori viola protestano? Non bisogna essere cattivi ma farsi rispettare”, ha aggiunto Rocco. “Io ...

