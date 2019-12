Il lucchetto che si sblocca con l’impronta digitale

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019) Le certezze assolute contro i ladri di biciclette, da che mondo è mondo, non esistono, però la tecnologia è un alleato importante. Alla lunga lista di lucchetti smart si aggiunge ora ZiiLock, che si professa indistruttibile grazie allo sblocco tramite il riconoscimento dell’impronta. La startup californiana vuole rimediare alle 1,5 milioni di bici rubate all’anno nel mondo puntando su rapidità e inviolabilità del proprio sistema. Il tempo di sblocco inferiore al mezzo secondo e il riconoscimento delin pochi millisecondi sono il punto di forza delin acciaio, che è impermeabile e consente di archiviare fino a venti impronte digitali differenti. Per gestirlo si può sfruttare l’applicazione mobile dedicata, con lo sblocco protetto dal sistema di crittografia dei dati di livello militare (Aes 256), mentre il sensore di movimento integrato invia allo ...

creteeknow : Ma che merde siete a fare quella cosa al lucchetto - G22Jeongguk : RT @giveonelastkiss: Ma andate a cagare, davvero, non potete essere così insensibili verso una persona, non avete il minimo rispetto in pri… - hyyhskz : mannaggia a dio non vi dovete permettere ma come vi viene in mente? Quel lucchetto ero un ricordo importantissimo s… -