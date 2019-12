Fassina | messaggio Sardine ben oltre confini di sinistra | bene loro contributo

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma – “Ho uno sguardo positivo nei confronti di questo movimento, che interviene in una fase difficilissima per lanon solo in Italia. E’ certamente una ricostruire una forza politica che oggi è in una fase storica di grande smarrimento. Il movimento mi pare abbia dei messaggi che dovrebbero essere considerati bendellaperché la ricostruzione di un funzionamento corretto delle istituzioni non dovrebbe essere un obiettivo solo della, così come recuperare un linguaggio e un clima di civiltà”. Così Stefano, deputato di Leu e Segretario della Commissione bilancio della Camera, ha commentato il movimento delleai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Quello delle, ...

