Stragi del sabato sera | sette morti in una sola notte | dal Veneto alla Sicilia

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un sedicenne morto e tre giovani feriti in maniera grave: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel Catanese intorno alle 4.30 della scorsa. I quattro erano su una Fiat Punto, guidata da un 18enne, l'unico maggiorenne del gruppo

