Natale | i migliori temi per Windows 10

Leggi la notizia su windowsinsiders

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il giorno disi sta avvicinando e in questo articolo vedremo idi10 per la festività più speciale dell’anno. 1. Remix 3D Winterscapes Descrizione: Arricchisci il tuo desktop con scene innevate in 3D, un tipico villaggio steampunk invernale e persino un orso su una Zamboni. Gli artisti del teamNext di Microsoft hanno creato questo tema gratuito composto da 14 immagini basate su modelli 3D della community Remix3D.com. Link download: Remix 3D Winterscapes 2. Winter Holiday Glow Descrizione: Per alcuni, le festività stanno tutte nei dettagli. Piccole decorazioni, biscotti in primo piano e il calore delle luci natalizie rallegrano il tuo desktop con questo tema gratuito di10 comprendente 9 immagini. Link download: Winter Holiday Glow 3. Snow Sculptures Descrizione: Da adorabili famiglie di pupazzi di neve a maestosi castelli e treni ...

eatalytorino : Un grande classico fra i regali di Natale: una bottiglia di vino prestigioso, un distillato ricercato, una magnum d… -