LIVE Genoa-Sampdoria 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | inizia il derby di Marassi!

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4′ A terra Domenico Criscito a seguito di un contrasto di gioco, si rialza il capitano rossoblù che potrebbe però chiedere il cambio. 4′ Vieira scodella al centro, Criscito di testa allontana. 3′ Punizione per la Samp sulla tre-quarti di destra. 2′ Cambia dunque leggermente l’assetto tattico delche giocherà con un attaccante in più. Fallo di Criscito su Ramirez a centrocampo. 1′ La prima palla delè della Samp, intanto si è bloccato nel riscaldamento Stefano Sturaro, sostituito all’ultimo momento dal paraguaiano Antonio Sanabria.ILDELLA LANTERNA! 20.45 Scambio di gagliardetti tra i due capitani, Mimmo Criscito dele Fabio Quagliarella della Samp. 20.44 Squadre in campo, tra pochissimo ild’inizio. Inno dellaA coperto dai fuochi d’artificio ...

