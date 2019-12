Quando sarà presentata e come sarà la Ferrari 2020

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 13 dicembre 2019), data di presentazione e anticipazioni sulla monoposto del prossimo anno. Il colorerosso opaco in linea con le ultime monoposto presentate dal team di Maranello. In occasione della consueta cena di Natale Mattia Binotto ha fornito dettagli importanti sulla: ha svelato innanzitutto la data di presentazione e poi ha fornito qualche dettaglio sulla monoposto.La nuovaufficialmente al grande pubblico il prossimo 11 febbraio. Insomma, neanche il tempo di tirare il fiato dopo le fatiche della stagione appena conclusa che già si pensa al futuro. fonte foto https://twitter.com/Scuderiala monoposto delDa Binotto arrivano indiscrezioni, vaghe, anche sull’estetica della. Non ci sono dubbi sul colore:ancora una volta rosso opaco. Altre ...

