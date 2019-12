Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Con lail Parlamento europeo si sposta a destra. Gli unici due gruppi parlamentari che non perderanno deputati con l’addio dei 73 parlamentari britannici sono i Popolari e idi Identità e Democrazia, che comprendono tra gli altri gli eletti di Salvini e della Le Pen. Il Ppe si conferma primo partito e anzi guadagna 5 eletti in più distribuiti tra i vari paesi Ue per un totale di 187 membri. Iacquisiscono 3 nuovi ingressi tra i non eletti in attesa di, passando da 76 a 73 eurodeputati e superando i: ora sono il quarto gruppo dell’Eurocamera.Quelli che perdono di più sono i liberali di Renew Europe, che comprendono gli eletti del partito di Emmanuel Macron: passano da 108 a 97 deputati, perdono ben 17 liberali britannici che tornano a casa e guadagnano 6 nuovi ingressi, tra cui l’italiano Sandro Gozi, primo ...

Capezzone : Sempre istruttivo seguire i lavori pure di una Camera che non conta, per cogliere interessi di fondo e segnali. A m… - HuffPostItalia : Effetto Brexit sull'Europarlamento: i sovranisti superano i Verdi - ve10ve : RT @HuffPostItalia: Effetto Brexit sull'Europarlamento: i sovranisti superano i Verdi -