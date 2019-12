Clima | intesa al vertice UE | ma senza la Polonia

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo una lunga discussione conclusa all’una di notte ilUE ha raggiunto un accordo a 27 per fissare al 2050 il raggiungimento dell’obiettivo della neutralitàtica dell’Unione. “Alla luce delle evidenze scientifiche disponibili e della necessità di rafforzare l’azionetica globale, il Consiglio Europeo appoggia l’obiettivo di raggiungere un’Ueticamente neutra entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi“: solo le conclusioni del Consiglio Europeo, approvate nella notte. “Uno Stato membro (la, ndr), in questa fase, non si può impegnare ad attuare questo obiettivo per quanto la riguarda e il Consiglio Europeo tornerà sulla questione nel giugno 2020“, hanno specificato i leader.L'articoloalUE, malaMeteo ...

Agenzia_Ansa : #Clima, intesa in #Ue ma senza la Polonia - aloisio20437414 : RT @LaStampa: Raggiunta un'intesa: zero emissioni entro il 2050, ma Varsavia si chiama fuori. Via libera all'energia atomica. https://t.co… - LaStampa : Raggiunta un'intesa: zero emissioni entro il 2050, ma Varsavia si chiama fuori. Via libera all'energia atomica. -