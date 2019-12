Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiIl Senatore Franco Castiello è intervenuto due volte, negli ultimi mesi, rispetto al Comune di: a maggio scorso nel tentativo di “scippo” alla nostra città del commissariato di Polizia di Stato, per portarlo a Vallo della Lucania. Adesso interviene a gamba tesa suldi, invitando ad impugnare i verbali dinanzi al prefetto in quanto “le contravvenzioni per il superamento del limite di velocità dovrebbero essere ritenute invalide” in quanto “l’installazione delè tuttora priva dell’autorizzazione dell’ANAS”. Un Senatore della Repubblica, con a cuore gli interessi e la vita di tutti i cittadini, dovrebbe intervenire su questioni delicate, solo dopo aver appurato che quanto sostenuto corrisponde al vero, onde evitare di far circolare notizie imprecise che possono innescare false aspettative negli interlocutori. Dopo ...

anteprima24 : ** #Agropoli, c'è il chiarimento: l'#Autovelox è in regola ** - ErnestoRocco1 : #Agropoli: c'è l'open day al Vico #AgropoliNotizie #Cilento #CilentoNotizie #IstitutoVicoDeVico #OpenDay… - SalernoSport24 : Pallacanestro Salerno: ko nel derby con l'Agropoli, ma la squadra c'è - -