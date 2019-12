Caso Scazzi | alla sbarra dodici persone tra cui zio Michele e Ivano

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Emanuela Carucci Lo zio di Sarah rischia 4 anni di reclusione per autocalunnia eRusso, il ragazzo conteso tra le due cugine, rischia 5 anni di carcere per false informazioni al pm e falsa testimonianza dinanzicorte d'assise Si riaccendono i riflettori su Avetrana e sul. È in corso il processo bis, nel tribunale di Taranto, legato all'omicidio della 15enne avvenuto il 26 agosto del 2010. Il sostituto procuratore Mariano Buccoliero, secondo quanto scrive Vittorio Ricapito sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno", ha chiesto la condanna perimputati per aver mentito o nascosto particolari durante indagini per il processo sull’omicidio. In particolareMisseri, zio della vittima, rischia la terza condanna con l'accusa, questa volta, di autocalunnia. In passato è stato già condannato in via definitiva ad otto anni di reclusione ...

