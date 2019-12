Bimbo per fa sentire a suo agio un suo compagno di scuola malato di cancro | si taglia i

Leggi la notizia su baritalianews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un gesto che forse solo i bambini possono ancora fare. A un bambino, Tommy-Lee Hetherigton, è stata scoperta una terribile malattia, una leucemia linfoblastica. Il, per cercare di sconfiggere la terribile malattia, è stato sottoposto a più trattamenti di chemioterapia. La terapia però ha comportato la perdita dei suoi bellissimi capelli. Un suodi classe, per farlomeno solo, ha deciso dirsi i capelli a zero. Il bambino autore del meraviglioso gesto si chiama Olly Spencer. Olly e Tommy hanno iniziato a frequentarsi e ora sono diventati molto amici. Olly ha raccontato di essere andato a casa e di aver chiesto alla madre di radersi i capelli per farmeno solo Tommy -Lee. La madre ha acconsentito subito. Olly ha raccontato così il suo gesto: “Quando Tommy-Lee non aveva i capelli, mi facevatriste e non volevo che fosse solo. ...

