Cascone al Mise per la metanizzazione del Cilento

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoIncontro a Roma, questa mattina, tra il consigliere regionale Luca, presidente della Commissione Trasporti ed il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Alessia Morani, per dare impulso al progetto per la ladel, solo parzialmente avviata ma totalmente finanziabile. Il progetto faticosamente ripreso dalla Regione Campania, che ha garantito ulteriori 50 milioni di euro, rischia di subire un nuovo stop che non possiamo passivamente accettare. “Un ringraziamento va all’onorevole Piero De Luca per aver convocato questo fondamentale incontro – ha commentato Luca– speriamo di poter presto rilanciare e completare il progetto che consentirà di portare il metano in tutto il”. L'articoloalper ladelproviene da Anteprima24.it.

