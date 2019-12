Video Atalanta Verona | 3-2 | | highlights e gol | Djimsiti fa volare la Dea | Serie A

ilsussidiario

(Di domenica 8 dicembre 2019), risultato finale 3-2,: glie i gol della partita che si è giocata per la 15giornata del campionato diA.

Atalanta_BC : ?? La vittoria nel derby può causare effetti desiderati ?? ?? That derby winning feeling! ?? #GoAtalantaGo ????… - UgoBaroni : RT @SkySport: ?? Missile di #Malinovsky? ?? Sinistro sotto la traversa dell'ucraino ? Per l'1-1 dell'#Atalanta #SkySport #SkySerieA #SerieA #… - amvcpaulo : RT @SkySport: ?? Missile di #Malinovsky? ?? Sinistro sotto la traversa dell'ucraino ? Per l'1-1 dell'#Atalanta #SkySport #SkySerieA #SerieA #… -