Paura in casa Milan | calciatore si schianta sulla Pontina | tre persone coinvolte

(Di domenica 8 dicembre 2019) Fiducia ritrovata in, il club rossonero è reduce da due buoni risultati in campionato, il pareggio contro il Napoli ed il successo in trasferta contro il Parma, 4 punti importanti per continuare la risalita in classifica. Adesso la squadra è al lavoro in vista della difficile trasferta contro il Bologna, l’obiettivo è quello di conquistare un risultato positivo. Nel frattempoinper un incidente che ha visto coinvolto unrossonero. Si tratta di Alessio Romagnoli, il difensore si sarebbetocontro un Doblò, feriti i due passeggeri del furgoncino. Il capitano delera a bordo di una Smart nera e ha perso il controllo dell’auto e poi tamponato il Doblò che è stato scaraventato contro un cordolo di cemento e poi contro il guardrail. Shock Inter, ex bandiera travolge un motociclista: l’uomo è in gravi ...

