Trema la terra a Napoli | scossa avvertita dai cittadini | cosa è successo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Lain Italiaancora. Unadi terremoto, della durata di circa 4 secondi, è statanella notte a Pozzuoli, provincia di, alle 1.17 circa del 6 dicembre. L’Ingv riporta come epicentro a 6 km ad est da Pozzuoli, con magnitudo 2.8, e con una profondità stimata di circa 2 chilometri. L’area indicata è proprio al confine col comune di, ad Agnano. Il fatto che fosse molto superficiale ha fatto sì che venisse distintamentedalla popolazione. Lanon è statacome ondulatoria ma sussultoria; si inquadrerebbe nei fenomeni legati al bradisismo. Tantissima paura: il sisma, oltre che nel comune della immediata provincia e ad Agnano, è stato sentito in modo netto in diversi quartieri di, in special modo tra Bagnoli, Posillipo e Fuorigrotta e segnalazioni arrivano dal centro di, da Pianura e da Materdei; molte le persone, ...

