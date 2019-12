‘Sostegno alla genitorialità’ | al via il secondo ciclo di incontri nel Sannio

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – «La rabbia e l’aggressività: come riconoscerle e come gestirle». Questo il tema al centro delappuntamento promosso dCooperativa Social Lab76 nell’ambito nell’ambito del progetto «Idem ipse, essere se, diventare altri». Un’iniziativa finanziata dRegione Campania nell’ambito dell’avviso pubblico «Scuola di comunità». Un programma che riprenderà il 5 dicembre alle 14 e 30 da Telese Terme, dall’istituto comprensivo, per proseguire nella giornata successiva, il 6 dicembre sempre alle 14 e 30, dal «Rita Levi Montalcini» di San Giorgio Dele il 10 dicembre dal «San Giovanni Bosco» di San Salvatore Telesino alle 14. Un’azione dedicata ai genitori edfase di crisi che vive oggi la funzione familiare, gestita attraverso l’attivazione di strumenti quali i gruppi di incontro e i role play, condotti ...

