De Zerbi | «Abbiamo preparato bene il match | poi ci voleva coraggio»

(Di domenica 1 dicembre 2019) De: «il». Ai microfoni di Dazn è intervenuto l’allenatore del Sassuolo Dedopo l’impresa del pareggio per 2-2 sul campo della Juventus.avuto, senza ilsei morto,giocatori bravi che sanno giocare e che hanno bisogno del gioco. Dovevamo attirare la Juventus e poi far uscire la palla, avevamo studiata così la partita. A Turati (il giovane portiere, di appena 18 anni, ndr) ho detto di stare tranquillo e godersela. Non bisogna viversela con troppe aspettative come invece facevo io. Tra vent’anni avrebbe avuto il rimorso di non essersi gustato la partita. Al massimo avremmo perso. Sarri? Lo stimo tantissimo, non era facile giocarci contro, oggi avevamoCaputo su Bonucci. Traoré doveva pressare De Ligt. La Juventus non puoi limitarla. Sapevamo di dover soffrire, con ilsoffri ...

