Adrian | Adriano Celentano anti-Salvini e pro migranti | come chiama il leader leghista

Adrian - Morgan ad Adriano Celentano : ‘Mio padre mi avvisò del suo suicidio con una tua canzone’ : “C’avevo un padre che un po’ ti assomiglia, c’avevo, è una storia abbastanza triste” comincia così la confessione di Morgan ad Adriano Celentano durante la puntata di Adrian andata in onda giovedì 29 novembre su Canale 5. Il cantante introduce così un momento molto delicato della sua vita “mio padre un giorno avevo 16 anni mi chiama è mi fa sentire una canzone di Celentano e mi dice di ascoltare questo pezzo. Io lo ascolto ed ...

Adrian - la dedica di Adriano Celentano a Ilaria Cucchi è da brividi. E il suo ringraziamento si fa notare : Solo qualche giorno fa la sentenza che l’Italia intera aspettava da dieci anni: quella su Stefano Cucchi e le percosse ricevute. Ora, per Ilaria Cucchi, che fu la prima a promettere giustizia a suo fratello, su quel letto d’obitorio, arriva il momento degli abbracci e della comprensione. Finalmente. Durante l’ultima puntata di Adrian, lo show in onda su Canale 5 ogni giovedì sera, Celentano ha fatto una bella dedica di stima e affetto a Ilaria ...

Adrian - Morgan e Adriano Celentano discutono di Rai a Canale 5 : "Il programma che dovresti fare tu - lo sta facendo Gigi D'Alessio!" : Morgan e Adriano Celentano, com'era lecito attendersi, hanno regalato non poche perle durante la quarta puntata di Adrian Live - Questa è la Storia..., lo show pre-Adrian che si sta accingendo mestamente verso la fine del giro di giostra, con tanti rimpianti per quello che avrebbe potuto essere e non è stato.Anche una serata con un Adriano Celentano destrutturato, smontato e ricomposto da Morgan, come il leader dei Bluvertigo ha fatto vedere ...

Adrian - AdrianO CELENTANO/ Diretta : lettera d'amore ad Ilaria Cucchi : ADRIAN torna questa sera con ADRIANo CELENTANO e tanti ospiti. Il Molleggiato dedica una lettera d'amore a Ilaria Cucchi, sorella di Stefano

Pre Show Adrian la serie evento episodio 2 - Adriano Celentano canta e balla con Gianni Morandi e Maria De Filippi SINTESI : Pre Show Adrian la serie evento episodio 2Grande serata di musica italiana nel pre Show di Adrian la serie evento, giunto all’episodio 2 (dopo la rinascita). Adriano Celentano canta e balla con i due ospiti della serata: Maria De Filippi e Gianni Morandi. Celentano duetta con Morandi e sulle note di “Azzurro” si apre il sesto episodio del cartone animato scritto e diretto da Adriano Celentano. The post Pre Show Adrian la serie ...

Adrian - Anticipazioni : stasera il quarto appuntamento con Adriano Celentano su Canale 5 : Nuovo appuntamento con la seconda stagione della serie evento di Adriano Celentano. Ospiti della puntata di stasera: Chiara Geloni, Francesca Fialdini e Morgan.

Pre Show Adrian la serie evento episodio 2 - Adriano Celentano canta e balla con Gianni Morandi e Maria De Filippi SINTESI : Pre Show Adrian la serie evento episodio 2Grande serata di musica italiana nel pre Show di Adrian la serie evento, giunto all’episodio 2 (dopo la rinascita). Adriano Celentano canta e balla con i due ospiti della serata: Maria De Filippi e Gianni Morandi. Celentano duetta con Morandi e sulle note di “Azzurro” si apre il sesto episodio del cartone animato scritto e diretto da Adriano Celentano. The post Pre Show Adrian la serie ...

Pre show Adrian terza puntata : Adriano Celentano canta con Biagio Antonacci “Mio fratello” VIDEO : Adrian Live, Adriano Celentano canta con Biagio Antonacci. “Mio fratello” duetto da brividi La terza puntata (dopo la nuova messa in onda) di Adrian Live “Questa è la storia”, pre show del cartone animato Adrian la Serie Evento, ha dato grande spettacolo con la partecipazione di Biagio Antonacci che, a fine puntata, ha cantato il suo ultimo singolo. Duetto da brividi quello tra Adriano Celentano e ...

Pre Show Adrian la serie evento episodio 2 - Adriano Celentano canta e balla con Gianni Morandi e Maria De Filippi SINTESI : Pre Show Adrian la serie evento episodio 2 Grande serata di musica italiana nel pre Show di Adrian la serie evento, giunto all’episodio 2 (dopo la rinascita). Adriano Celentano canta e balla con i due ospiti della serata: Maria De Filippi e Gianni Morandi. Celentano duetta con Morandi e sulle note di “Azzurro” si apre il sesto episodio del cartone animato scritto e diretto da Adriano Celentano.

Vittorio Feltri - Adriano Celentano prima di Adrian : "Cos'è successo dietro le quinte - panico e imbarazzo" : Quello che si è visto sul teleschermo è il meno. La parte più spettacolare - e divertente, se presa per il verso giusto - si è svolta dietro le quinte. Peccato. Perché l' utente, se avesse assistito al retroshow, una volta tanto non avrebbe rimpianto i soldi del canone. I giornali hanno già riferito

Adrian - Maria De Filippi : "Non conoscevo Adriano Celentano - persona fragile e ferita" : Niente da fare, Adrian di Adriano Celentano, in questa sua seconda stagione su Canale 5 proprio non ingrana. Lo share latita e le polemiche impazzano, l'ultima relativa allo stop all'ospitata di Selvaggia Lucarelli alla puntata che andrà in onda giovedì 28 novembre. E così, oltre che in studio, in s

Adrian - veto di Mediaset ad Adriano Celentano : perché Selvaggia Lucarelli non può essere ospitata : Mediaset ha bloccato l’ospitata di Selvaggia Lucarelli nella nuova puntata di Adrian. Ne è sicuro Dagospia, secondo cui Adriano Celentano avrebbe voluto la giornalista del Fatto Quotidiano nella prossima puntata dello show. Alberto Dandolo ha scritto infatti che Celentano "voleva fortemente" Selvagg

Mediaset - veto a Selvaggia Lucarelli?/ "Adriano Celentano la voleva ad Adrian ma..." : Mediaset ha bloccato ospitata di Selvaggia Lucarelli? Dagospia parla di veto: "Adriano Celentano la voleva ad Adrian ma è calata la mannaia della censura".

Tennis - Adriano Panatta : “La vittoria della Spagna? La Coppa Davis è un’altra cosa” : L’edizione 2019 della Coppa Davis di Tennis è andata in archivio, con il trionfo dei padroni di casa della Spagna. La Caja Magica di Madrid ha festeggiato il successo degli iberici, con Rafael Nadal (n.1 del mondo) mattatore della rassegna. Tuttavia, il nuovo format ha fatto e fa ancora discutere, relativamente alla scelta di disputare tanti incontri in rapida successione e in un’unica sede. Secondo molti degli addetti ai lavori, la ...