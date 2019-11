Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 24 novembre 2019) Il Papa dei confini del mondo non era giunto mai così vicino alla fine del mondo,dando quasi la sensazione di avvertirla. Di percepirla prossima e incombente.“L’uso dell’energia atomica per fini di guerra è un crimine. E’ immorale, come allostesso modo è immorale il possesso delle armi atomiche”.Alla stregua di un “ultimo”, posto a difesa dell’umanità che muore,Bergoglio brandisce a due mani la spada dell’angelo vendicatore, dall’Atomic Bomb Hypocenter di Nagasaki al Peace Memorial di Hiroshima, unendo concetti giuridici e precetti evangelici, dogmi teologici e paradigmi ecologici, ragionamenti e sentimenti, paesaggi e messaggi, davanti all’escalation degli arsenali, che proliferano e lo accerchiano, uscendo allo scoperto e gettando la maschera. Moderna versione ai suoi occhi del drago ...

bobtrobb : RT @HuffPostItalia: L’ultimo samurai - Siciliano741 : RT @HuffPostItalia: L’ultimo samurai - HuffPostItalia : L’ultimo samurai -