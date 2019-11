Dissesto idrogeologico | Corte Conti | “Speso solo il 19% dei fondi” Le cause | “procedure

Dissesto idrogeologico - l’Italia per riparare i danni spende il quadruplo rispetto alla prevenzione. E le città sono le più a rischio : In Italia riparare i danni del rischio idrogeologico ci costa quattro volte di più rispetto a prevenirli. Secondo i dati Ispra dal 1998 al 2018 il nostro Paese ha speso circa 20 miliardi di euro per rimediare agli effetti del Dissesto (un miliardo all’anno in media, considerando che dal 1944 ad oggi sono stati spesi 75 miliardi di euro) a fronte di 5,6 miliardi di euro investiti in progettazione e realizzazione di opere di prevenzione (circa 300 ...

Ius soli - Bonaccini : “È importante ma ora le priorità sono piano prevenzione Dissesto idrogeologico e modifica della plastic tax” : “La proposta fatta Zingaretti alla convention Pd di Bologna per far approvare lo Ius soli? Quando si affermano diritti non c’è mai un momento giusto o non giusto. Ma proprio perché ieri eravamo a Bologna forse non si è calibrato bene il tono sugli argomenti. Servivano, cioè, toni che mettessero al centro altre questioni, oltre allo Ius soli. Con quello che sta accadendo in queste ore io credo che le priorità siano altre“. sono ...

Il Dissesto idrogeologico ha causato più di 400 morti negli ultimi 18 anni in Italia : "Con l'aumento dell'intensità delle piogge il nostro paese è ancora più a rischio idrogeologico". Lo sostiene Fausto Guzzetti, direttore dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr-Irpi. Si stima che dal 2000 a oggi in Italia abbiano perso la vita in totale 438 persone a causa del dissesto idrogeologico. "Gli eventi a maggior impatto, quelli con un indice di mortalità molto alto, sono diminuiti. Mentre gli eventi ...

Inondazioni e Dissesto idrogeologico si prevengono puntando sul turismo : Arriva da Berlino. In moto. È un turista come tanti che incontri un sabato mattina del ponte di Ognissanti del 2019. Ha scelto l’Oltrepò, un Oltrepò… selvatico. E lo ha raggiunto da solo, convinto della meta. Destinazione Rivanazzano Terme. Lo incontri Da… Selvatico. Appunto. Spontaneo e libero come

Spiaggia di Eraclea Minoa : stop al Dissesto idrogeologico : Il presidente dell’associazione ambientalista Marevivo Sicilia, Fabio Galluzzo esprime in una nota, “grande soddisfazione per la pubblicazione del bando da parte dell’ufficio del commissario per il dissesto idrogeologico relativo all’affidamento dei lavori per il problema dell’erosione costiera ad Eraclea Minoa. Dalle parole si passa ai fatti, purtroppo non siamo abituati a questo, e ciò è stato il motivo che spesso ha portato residenti e ...

Sicilia - Dissesto idrogeologico : la Regione interviene a Carlentini : Una trafila burocratica iniziata nel 2005 per la ricerca di finanziamenti utili alla messa in sicurezza del centro storico di Carlentini, nel Siracusano. Ma solo oggi la situazione si è sbloccata, grazie all’Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce. E’ stata infatti aggiudicata al raggruppamento di professionisti coordinato dalla Eidos ...

Messina - Dissesto idrogeologico : entro Ottobre al via i lavori sul torrente Mela : Partirà entro Ottobre la messa in sicurezza del torrente Mela, nel messinese, programmato dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce. L’opera restituirà serenità ai residenti di quel territorio, proteggendoli dal rischio di esondazioni. I danni provocati dall’alluvione dell’Ottobre del 2015 sono ancora ben visibili nell’area del messinese ...

